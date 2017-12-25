Almanya'da bir araç Sosyal Demokrat Parti genel merkezine girdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç Sosyal Demokrat Parti'nin merkez binasına girdi. Polis olayda kundaklama şüphesi olduğunu duyurdu.

Hafif yaralanan ve olayın ardından gözaltına alınan 58 yaşındaki araç sürücüsü intihar etmek aracını SPD binasına sürdüğünü söyledi.

Ancak araçtan benzin dolu bidonların çıkması ve aracın koltuklarında yanık izleri bulunması polisin kundaklama şüphesi taşımasına neden oldu.

Zanlının ayrıca SPD'den önce Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Merkezi'nin önüne küçük gaz kutuları bıraktığını itiraf ettiği vurgulandı.

Polis, soruşturmayı Eyalet Suç Dairesinin üstlendiğini duyurdu.