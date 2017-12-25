Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'da bir araç Sosyal Demokrat Parti genel merkezine girdi

Berlin'de içerisinde benzin bidonları da bulunan bir araç Sosyal Demokrat Parti genel merkezine girdi. Sürücü intihar etmek istediğini söylerken, polis kundaklama şüphesi üzerinde duruyor

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç Sosyal Demokrat Parti'nin merkez binasına girdi. Polis olayda kundaklama şüphesi olduğunu duyurdu.
 
Hafif yaralanan ve olayın ardından gözaltına alınan 58 yaşındaki araç sürücüsü intihar etmek aracını SPD binasına sürdüğünü söyledi.
 
Ancak araçtan benzin dolu bidonların çıkması ve aracın koltuklarında yanık izleri bulunması polisin kundaklama şüphesi taşımasına neden oldu.
 
Zanlının ayrıca SPD'den önce Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Merkezi'nin önüne küçük gaz kutuları bıraktığını itiraf ettiği vurgulandı.
 
Polis, soruşturmayı Eyalet Suç Dairesinin üstlendiğini duyurdu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA