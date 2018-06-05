Almanya'da bir Türk vatandaşa ait binada yangın

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Bochum şehrinde bir Türk vatandaşa ait binada yangın çıktı. Binanın üst katında başlayan yangına itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmadı. Aynı binada bir buçuk ay içerisinde beş kez yangın çıkması kundaklama şüphesini gündeme getirdi. Polis, olayın kundaklama olup olmadığını araştırırken, bina sakinleri yangınlar nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi.

Yangında dükkanı hasar gören Türk esnaflardan Cengiz Çavdar, olayın bir an önce aydınlatılmasını isterken, yangınların endişe verici olduğunu söyledi. Çavdar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu binanın alt katında dükkan işletiyorum. Bu binada, bir buçuk ayda beşinci kez yangın çıkıyor ve hala kimin veya kimlerin yaptığı belli değil. Herkes artık çok korkuyor. Yetkililerden bir an önce yangınların sebebinin bulunmasını istiyoruz. Millet çok tedirgin. Biz de her defasında adeta diken üstündeyiz. Daha önce de güpegündüz bu binada yangın çıktı ve çocuklar neredeyse ölüyordu. Aynı günde iki defa yangın çıkması endişe verici” dedi.

Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlatırken, binada maddi hasar meydana geldi. Daha önceki yıllarda da Almanya'da Türklere ait binalarda kundaklamalar meydana gelmiş ve birçok Türk vatandaşı yanarak can vermişti.