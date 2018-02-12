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Almanya'da cami arsasına haçlar dikildi

Almanya'nın Bavyera eyaleti Regensburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Biriliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin yeni satın aldığı arsa üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 26 adet haç işareti dikildi.

  • İHA
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Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Regensburg şehrinde Merkez Camii'nin satın aldığı arsa üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 26 adet haç işareti dikildi. Haç işaretlerinin üzerine ise Brüksel'deki terör patlamasında ölenlerin isimleri yazıldı. Polis olayı çok yönlü olarak araştırırken, cami arsasına yapılan bu saldırıyı kınayan Türk vatandaşları, Regensburg'a yeni cami yapılmasını istemeyenlerin çirkin bir hoşgörüsüzlük örneği sergilediğine dikkati çektiler. 

1986 yılından bu yana Regensburg'da faaliyet gösteren Merkez Camii'nin Alman komşuları ve yerel yöneticilerle iyi ilişkiler yürütmekte olduğu ve bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

 

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