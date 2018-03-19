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Almanya'da bir camiye molotofkokteyli atıldı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ulm kentinde bir camiye molotofkokteyli atıldı.

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İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı camiye saat 03.00 sularında düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kimliği bilinmeyen kişilerce düzenlenen saldırıda camide hasar oluştu. Olayın ardından saldırganlar kaçarken cami çevresinde kullanılmamış molotofkokteyller bulundu.

Cami derneğinin eski başkanı İsa Baykuş, olayın çevre sakinleri tarafından polis ve itfaiyeye haber verildiğini, yangının büyümeden kontrol altına alınmasıyla büyük bir felaketin önüne geçildiğini söyledi.

Baykuş, "Olayın ardından polis inceleme başlattı. Yetkililerden saldırganların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Yılbaşından bu yana 27 cami saldırısı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dış İlişkiler Müdürü Zekeriya Altuğ, geçen hafta yaptığı açıklamada, sadece yılbaşından bu yana Almanya'da 27 camiye saldırı düzenlendiğini, 2017 yılının tamamında bu sayının 100 olduğunu belirtmişti.

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