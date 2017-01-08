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Almanya'da darbedilen Suriyeli çocuk öldü

Almanya'nın Bremen kentinde yılbaşı gecesi bir grup tarafından darbedilen 15 yaşındaki Suriyeli sığınmacının hayatını kaybettiği bildirildi.

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Bremen savcılığından Frank Passade yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi darbedilen Suriyeli çocuğun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü ancak failler konusunda detaylı bilgi veremeyeceğini belirtti.

Alman medyası ise polisin, saldırganlar içinde Alman olmamasından dolayı olayın yabancı düşmanlığından ya da aşırı sağcılar tarafından yapılmadığı kanısında olduğunu önü sürdü.

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