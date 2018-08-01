Almanya’da elektrikli şirket araçlarına vergi indirimi geliyor

Almanya’da şirket araçlarını elektrikli olmasını teşvik amacıyla oluşturulan vergi indirimi tasarısı, bugün bakanlar kurulunca kabul edildi.

Federal Eyaletler temsilciliği tarafından da onaylanması gereken tasarıyla, ülkedeki elektro mobilitenin artırılması ve elektrikli araç payının yükseltilmesi planlanıyor.

Çok sayıda yeni elektrikli modelin pazara girmesinin beklendiği 2019 yılında uygulamaya konulması beklenen yeni düzenleme, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2021 arasında satın alınan veya kiralanan elektrikli ve hibrid şirket araçlarını kapsayacak.

Otomobil endüstrisi temsilcileri yeni düzenlemeyi olumlu karşılarken, çevre örgütleri vergi avantajının her şeyden önce çevreye zararlı olarak düşündükleri hibrit araçlara uygulandığını öne sürerek tasarıyı eleştirdi.

“Yeni vergi ayrıcalığı burada önemli bir unsur”

Federal Enerji ve Su Yönetimi Birliği (BDEW) Genel Müdürü Stefan Kapferer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Federal hükumet vergi teşviki ile, Almanya'daki elektrikli hareketliliğin genişletilmesi için önemli bir itici güç sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Şimdiye kadar şirketlerin genellikle dizel araçları şirket otomobilleri olarak seçtiklerini belirten Kapferer, “Bunun değişmesi için elektrikli otomobillerin finansal açıdan cazip olması gerekiyor. Yeni vergi ayrıcalığı burada önemli bir unsur.” ifadelerini kullandı.

Otomotiv Endüstrisi Birliği de elektrikli şirket araçlarına yönelik vergi avantajını, piyasada elektro mobilitenin artmasına yönelik “iyi bir katkı" olarak değerlendirdi.

Egzoz emisyonu skandalına rağmen, dizel otomobiller hala şirket aracı olarak popüler

Öte yandan, son zamanlarda elektrikli otomobil satışları artmasına rağmen pazar payı hala düşük seyrediyor. Elektrikli araçların tercih edilmemesinin ana nedenleri arasında araçların nispeten yüksek fiyatı, kısa menzili ve yetersiz şarj altyapısı olarak gösteriliyor.

Ülkede egzoz emisyonu skandalına karşın, dizel otomobiller hala bir şirket aracı olarak popülerliğini koruyor. Elektrikli araçların yüksek maliyetli olması nedeniyle vergi indiriminin pazarda olumlu bir etkisinin olup olmayacağı uzmanlarca tartışılıyor.