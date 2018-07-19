Almanya’da gececi belediye başkanı seçilecek

Gececi başkan uygulaması, yaygınlaşmaya başladı. Amsterdam, New York, Paris, Londra, Zürih ve Toulouse gibi şehirlerden sonra Mannheim, "gececi belediye başkanını” seçecek.

Adayların 2’si kadın 8’i erkek olan seçimlerde kimin kazanacağı bu gece belli olacak.

BAŞKANIN GÖREVİ GECE HAYATININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

Seçilecek başkanın görevi, 313 binlik öğrenci şehrinin gece hayatının güvenliğini sağlamak olacak. İş ilanı vererek yaklaşık 40 başvuru aldıklarını belirten Mannheim Kültürel Kentsel Gelişim Başkanı Matthias Rauch, 24 ve 54 yaşları arasında 10 adayı seçmenin çok zor olduğunu belirtti. Finallere kalan adayların kasiyer, DJ, müzisyenlik ve akademisyenlik gibi farklı meslek geçmişleri olduğu gözlendi.

Kalan son 10 adayın 7’si belediye görevlileri ve esnaflar arasından seçilirken, 3’ü de Mannheim halkı tarafından seçildi. Bugün yapılacak son oylamada, Mannheim şehrini temsil eden 8 uzmandan oluşan bir jüri hazır bulunacak. Gececi belediye başkanını seçecek 8 kişilik jüride, eğlence ve restoran sektöründen kişiler olacak.