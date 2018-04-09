Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'da grev hava ulaşımını felç etti

Almanya'da hava yolu çalışanlarının başlattığı grev sebebiyle 800’den fazla uçuş iptal edildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya'da hava yolu çalışanlarının başlattığı grev sebebi ile Avrupa’nın en büyük hava yolu şirketlerinden Lufthansa, 800’den fazla uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen uçuşların 58’inin uluslararası uçuşlar olduğunu belirten şirket, Almanya genelinde de pek çok noktaya sefer düzenlenemediğini açıkladı. 

Grevi başlatan sendika, hükümetten maaşlarda yüzde 6 oranında artış yapmasını istiyor. Öte yandan hava yolu ulaşımında ciddi aksamalara sebep olan grevden 90 bin yolcunun etkileneceği tahmin ediliyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ülkemizi her alanda büyüttük, kalkındırdık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ülkemizi her alanda büyüttük, kalkındırdık'

İlginç mimariye sahip yapılar

İlginç mimariye sahip yapılar

Dünyanın en acı dolu kareleri

Dünyanın en acı dolu kareleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA