Almanya'da grev hava ulaşımını felç etti
Almanya'da hava yolu çalışanlarının başlattığı grev sebebiyle 800’den fazla uçuş iptal edildi.
- İHA
Almanya'da hava yolu çalışanlarının başlattığı grev sebebi ile Avrupa’nın en büyük hava yolu şirketlerinden Lufthansa, 800’den fazla uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen uçuşların 58’inin uluslararası uçuşlar olduğunu belirten şirket, Almanya genelinde de pek çok noktaya sefer düzenlenemediğini açıkladı.
Grevi başlatan sendika, hükümetten maaşlarda yüzde 6 oranında artış yapmasını istiyor. Öte yandan hava yolu ulaşımında ciddi aksamalara sebep olan grevden 90 bin yolcunun etkileneceği tahmin ediliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.