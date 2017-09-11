Almanya'da havaalanında bekleyen yolculara gaz sıkıldı
Almanya'nın Frankfurt kentinde havaalanında check-in sırasında bekleyen yolcuların üzerine uyarıcı bir gaz sıkıldı.
Çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği belirtiliyor. Polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
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