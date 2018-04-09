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Almanya’da havaalanlarında yarın greve gidilecek

Almanya’da havalimanlarında yarın uyarı grevine gidilecek.

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Almanya’nın en büyük kamu sendikalarından olan Verdi, ülke genelinde başlattığı uyarı grevlerine havaalanlarında da katılacak.
 
Yarın Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havaalanlarında uyarı grevlerine gidileceği duyuruldu. Verdi sendikası Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havaalanının kullanarak uçmak isteyenlerin uzun beklemelere ve uçuş iptallerine hazır olması uyarısında bulundu.
 
Grev yüzünden uçuşu iptal edilen yolcuların rezervasyonu değiştirme imkanı yoksa havaalanına gelmemeleri istendi.

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