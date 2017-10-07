Merkel: Koalisyon görüşmeleri zor geçecek

CDU/CSU’nun Gençlik Teşkilatı Junge Union (JU) tarafından Dresden kentinde düzenlenen toplantıda konuşan Merkel, seçmenin kendilerine verdiği hükümet kurma görevini yerine getirmeleri gerektiğini ifade etti.

"Yarın CDU ile CSU arasında yarın görüşme olacak. Daha sonra Hristiyan Birlik partileri, FDP ve Yeşiller'den oluşan güvenilir ve sağlam bir hükümet kurulması konusu var. Görüşmelerin zor olacağı açık." diyen Merkel, CDU/CSU, FDP ve Yeşiller'den oluşacak koalisyonun gerçekleşmesini istediğini vurguladı.

CSU ile CDU arasında ülkeye gelecek sığınmacı sayısına üst sınır getirilmesi konusunda yaşanan anlaşmazlığa da değinen Merkel, iyi niyetli yaklaşım sergilendiğinde bu konuda çözüm bulunacağını vurguladı.

Merkel, hazırlanacak muhtemel koalisyon sözleşmesinin partisinin düzenleyeceği olağanüstü kurultayda delegelerce oylanacağını belirtti.

CDU/CSU’nun 24 Eylül'de yapılan genel seçimde yüzde 8 oranında oy kaybetmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşandığını dile getiren Merkel, ancak CDU/CSU’nun seçimde stratejik hedefleri yakaladığını yineledi.

Seçimlerden birinci çıktıklarını anımsatan Merkel, en yakın partinin 12 puan önünde seçimleri tamamladıklarını ve CDU/CSU’ya rağmen koalisyon kurulamayacağını kaydetti.