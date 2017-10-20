Almanya’da hükümet kurma çalışmaları devam ediyor

Federal Meclisin (Bundestag) yanındaki “Parlamentarische Gesellschaft” binasında düzenlenen toplantıda, Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ile Meclis Grubu Eş Başkanı Katrin Göring Eckardt'ın yanı sıra 4 partiden heyetler yer alıyor.

Merkel, toplantıdan önce yaptığı açıklamada, partiler arasında farklıklar olacağını ancak ortak noktaların bulunması için de iradenin bulunduğunu söyledi.

Her şeyin üstünde "Bu ülkedeki insanlar bizden ne bekliyor?" sorusunun olması gerektiğini vurgulayan Merkel, "Haydi şimdi işe koyulalım." ifadesini kullandı.

CSU Genel Başkanı Seehofer de partisinin ülkede istikrarlı bir hükümet kurulmasını istediğini belirterek, "Dürüst ve açık anlaşmalar yapılması lazım. Bunun yanı sıra hızlı müzakereler yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerdeki hedefin seçmenin sorulara aradığı cevapları bulmak olduğuna dikkati çeken Seehofer, sorunların çözülebileceği konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

FDP Genel Başkanı Lindner de ön görüşmelerin başlamasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "FDP ön görüşmelere ucu açık giriyor." dedi.

Yeşiller Eş Başkanı Özdemir de ön görüşmelerin başlamasının önemli olduğunu ifade ederek, “Ülkemizdeki insanlar kim tarafından yönetileceğini bilmek istiyorlar." diye konuştu.

Yeşillerin Meclis Grubu Eş Başkanı Eckardt da iklimin korunmasında ilerleme ve çocuk yoksulluğunda azalma sağlanması durumunda koalisyonun mümkün olabileceğini vurguladı.

Açıklamaların ardından taraflar toplantıya geçti. Toplantının gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan söz konusu partilerin ön görüşmeler kapsamında 2 Kasım’a kadar 12 başlık altında toplanan maddeleri heyetler arasında ele almak amacıyla 5 toplantı tarihi belirlendi.

Siyasi gözlemciler, partiler arasında ön görüşmelerin yaklaşık 4 hafta sürmesini bekliyor.

Buradan çıkacak sonuçla partiler doğrudan koalisyon görüşmelerine girip girmeyeceği konusunda delegelere danışarak karar verecek.

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında daha önce partiler arasında ikili görüşmeler yapılmıştı.

Ülkede 24 Eylül'deki genel seçimden sonra meclisteki milletvekili aritmetiğine göre CDU/CSU'nun içinde yer almadığı bir hükümet kurulamıyor.

Sosyal Demokrat Partinin gelecek dönem muhalefette kalacağını açıklamasıyla hükümeti kurmak için 246 milletvekili bulunan CDU/CSU, 80 sandalyeli FDP ve 67 milletvekiline sahip Yeşiller'in ortaklık yapması gerekiyor.

Bu partilerin oluşturacağı hükümet seçeneği, partilerin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı "Jamaika koalisyonu" olarak nitelendiriliyor.