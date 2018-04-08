İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba ortaya çıktı: Binlerce kişi tahliye ediliyor
Paderborn kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 1,8 tonluk bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmaları için 26 bin kişi evlerinden tahliye ediliyor.
- AA
Almanya’nın Paderborn kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmaları öncesinde bugün 26 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.Paderborn Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, içinde 1,5 ton patlayıcı madde bulunan toplam 1,8 ton ağırlığındaki bombanın inşaat çalışmaları sırasında bulunduğu ifade edildi.Bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmaları kapsamında bombanın bulunduğu yerin 1,5 kilometre çevresinde yaşayan 26 bin kişinin evlerinden tahliyesine bu sabah başlandığı, tahliye işlemi için yaklaşık bin 200 polis, itfaiye ve diğer ekiplerin görev yaptığı belirtildi.Bölgedeki tüm insanların tahliye edilmesinin ardından bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmasına başlanacak.Almanya’da geçen yıl Hannover kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında 50 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.
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