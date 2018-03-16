Almanya Başbakanı Merkel: Müslümanlar da Almanya'ya ait ve böylece dinleri olan İslam da

Merkel, başkent Berlin'de İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, bir gazetecinin Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir." şeklindeki sözlerini hatırlatması ve bu konuda ne düşündüğünü sorması üzerine, Almanya'nın geçmişine Hristiyanlık ve Yahudiliğin büyük ölçüde damga vurduğunu ancak günümüzde Almanya'da yaşayan 4 milyon Müslüman'dan dolayı İslam'ın da ülkenin bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Dinler arasında barışçıl bir birlikte yaşam için çaba harcanması gerektiğine dikkati çeken Merkel, "Ülkemizi Hristiyanlık büyük ölçüde şekillendirmiştir ve bu hala da sürmektedir. Musevilik damgası da vardır. Ancak günümüzde artık Almanya'da 4 milyon Müslüman yaşamaktadır. Ve burada dinlerini yaşıyorlar. Yani Müslümanlar da Almanya'ya ait ve böylece dinleri olan İslam da. Biz anayasa temelinde ve anayasaya uygun bir İslam istiyoruz. Geçmişte de bunu her zaman açık şekilde ifade ettim. Dinler arasında birlikte yaşamı sağlayabilmek için her türlü çabayı harcamalıyız ve bu alanda İslam Konferansı da önemli bir araç." şeklinde konuştu.

Merkel, İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili bir soruya karşılık da, bu konuda tüm bulguların Rusya'yı işaret ettiğini, konuyu Avrupa Konseyinde de ele alacaklarını ancak şu an için Rusya'ya karşı olası bir boykot düşünmediklerini söyledi.

Löfven ile ağırlıklı olarak Avrupa'yı ilgilendiren konuları değerlendirdiklerini, çok sayıda sığınmacı kabul eden İsveç'in başbakanıyla birlikte Türkiye ile sığınmacılar konusunda varılan anlaşmayı da görüştüklerini dile getiren Merkel, bu konuda Avrupa içinde daha fazla dayanışma beklediklerini ve haziran ayına kadar AB ülkeleri ile ilticacılar konusunda ortak bir yasal düzenleme konusunda anlaşmaya varmak istediklerini kaydetti.

Merkel, Kuzey Kore ile yaşanan nükleer anlaşmazlıklarla ilgili olarak İsveç'in arabuluculuk girişimlerini desteklediklerini sözlerine ekledi.

Başbakan Löfven de Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho'nun görüşmelerde bulunmak amacıyla İsveç'te bulunduğunu belirterek, Kuzey Kore krizinin daha da büyük boyutlara ulaşmadan herkesin güvenliği için sona erdirilebilmesi amacıyla her zaman arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

İngiltere'deki İngiltere'de eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Merkel ile benzer görüşleri paylaşan Löfven, ülkesinde yaşayan Müslümanlara ilişkin herkesin istediği dini seçebileceğini ancak dini şiddet ve teröre de karşı çıkacaklarını kaydetti.

Sığınmacılar konusunda da tüm Avrupa ülkelerinin sorumluluk üstlenmelerini isteyen ve bu ülkeler arasındaki iş birliğinin iyi bir şekilde işlemesi gerektiğini dile getiren Löfven, ABD'nin çelik ithalatında gümrük vergilerini artırmasının kabul edilemeyeceğini, sorunun ticaret savaşına dönüşmeden müzakerelerle çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.