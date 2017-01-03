Almanya'da kadınların acil kodu, 'Lousie burda mı?'

'Kadınların acil durum çağrısı' anlamına gelen Frauennotruf uygulamasının, kadınların bar ve gece kulüplerinde güvenliğinin sağlanması amacıyla geliştirildiği belirtiliyor.



Uygulamaya göre, kadınların başlarının derde girmesi hâlinde bulunduğu yerde çalışan birine 'Louise burada mı?' diye sorması gerekiyor.



Bu kod sayesinde kadınlara istemedikleri durumdan çıkabilmeleri için yardım ediliyor.

Almanya'da kadınların güvenliğine ilişkin endişeler, bundan bir önceki yılbaşında Köln kentinde yaşanan toplu taciz olayı sonrası sık sık gündeme getirilmişti. Köln'de yaklaşık 80 kadın yılbaşı gecesi cinsel saldırı ya da gasp şikâyetinde bulunmuştu.