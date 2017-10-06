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Almanya'da kasırga: 7 ölü

Almanya'nın kuzey kesimlerinde etkili olan Xavier kasırgası nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

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Özellikle Berlin ve Brandenburg eyaletlerini etkisi altına alan kasırga, hava, kara ve demir yolları ulaşımının felç olmasına yol açtı.
 
Toplu taşıma araçlarının çalışmadığı başkent Berlin’den ülkenin kuzey, güney ve doğusuna yapılan tren seferleri de iptal edildi.
 
Meteoroloji Kurumu, Xavier kasırgasının saatteki hızının zaman zaman 180 kilometreyi bulduğunu açıkladı.
 
Polis, Brandenburg eyaletinde 4, Hamburg'ta 1, Berlin'de bir ve Mecklenburg-Vorpommern'de bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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