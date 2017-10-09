Almanya'da koalisyon ön görüşmeleri 18 Ekim'de başlayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), ülkede yeni koalisyon hükümetinin oluşturulması için ön görüşmelere 18 Ekim'de başlama kararı aldılar.

Başbakan Merkel, bugün Berlin'de CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, 18 Ekim'de önce Hür Demokrat Parti (FDP), daha sonra da Yeşiller Partisi ile görüşeceklerini, 20 Ekim'de de tüm parti yetkilileri ile ortak bir toplantı yapacaklarını belirtti.

CSU ile ortak hareket ederek, ön görüşmelerde ekonomik gelişme, aile politikası ve dijitalleşme gibi vatandaşları yakından ilgilendiren konuların ele alınacağını ve bu konularda anlaşma sağlamaya çalışacaklarını ifade eden Merkel, vasıflı yabancıların Almanya'ya kabul edilmeleri konusunda da bir anlaşmaya varmak istediklerini söyledi.

Merkel, ülkeye her yıl en fazla 200 bin sığınmacı kabul edilmesini isteyen CSU ile anlaşma da sağladıklarını ve sığınmacıları yasa dışı yollardan Avrupa'ya getiren insan kaçakçılarına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Almanya'nın gerekli önlemleri alarak, sığınmacı göçünü daha iyi bir şekilde kontrol ettiğini belirten Merkel, "Türkiye ile anlaşma var. Afrika ülkeleri ile de ortaklıklarımız." diye konuştu.

Seehofer de ülkeye her yıl en fazla 200 bin sığınmacı kabul edilmesi konusunda varılan anlaşmayla gelecekte olası göç dalgalarına karşı önlem alınmış olacağını savunarak, vasıflı yabancıların ve AB içinde serbest dolaşım hakkına sahip olan yabancıların bu sayıya dahil olmayacağını söyledi.