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Almanya’da metro kazasında 30’dan fazla kişi yaralandı

Almanya’nın Duisburg kentinde meydana gelen metro kazasında 2'si ağır 30’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

  • AA
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Almanya’nın Duisburg kentinde meydana gelen metro kazasında 2'si ağır 30’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

"Westdeutsche Allgemeine Zeitung" adlı yerel gazetenin haberinde, Duisburg’un Meiderich semtinde "Auf dem Damm" metro istasyonunun yakınında 903 numaralı hatta bir metronun, önünde bulunan başka bir metroya çarptığı belirtildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edilen haberde, ilk belirlemelere göre 2’i ağır 30’dan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

“Auf dem Damm” istasyonunun ulaşıma kapandığı, ek otobüs seferleri konulduğu kaydedildi.

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