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Almanya’da “Osmanen Germania BC” derneğine soruşturma başlatıldı

Almanya’da, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu “Osmanen Germania BC” (Almanyalı Osmanlılar) adlı derneğe yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Almanya’da 3 eyalette, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu “Osmanen Germania BC” (Almanyalı Osmanlılar) adlı derneğe yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı eyaletlerde "Osmanen Germania BC" derneğine yönelik soruşturma başlatıldığına dikkat çekilerek, derneğin amacının ve faaliyetlerinin kanunlara aykırı olduğuna dair şüpheler bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, dernek üyelerine yönelik aramaların Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Baden-Württemberg eyaletlerinde yapıldığı kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de yapılan önlemlerle suç faaliyetlerine göz yummayacaklarını gösterdiklerini savundu.

Essen polisinden yapılan açıklamada ise Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 41 yerde arama yapıldığı, dernek üyelerinin tehlikeli olarak değerlendirilmesi nedeniyle özel kuvvetlerin de aramalara katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, aramaların derneğin yasaklanmasına yönelik olmadığı, dernek yapısının ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmak istendiği vurgulandı.

"Osmanen Germaina BC" derneğinin Almanya genelinde 22 şubesi bulunduğu ve büyük çoğunluğu Türk olan yaklaşık 300 üyesi bulunduğu bildirildi.

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