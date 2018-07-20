Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 14 yaralı

Almanya'nın kuzeyindeki Lübeck kentindeki Kücknitz mahallesinde bir belediye otobüsünde bıçaklı saldırı yaşandı.

Ekmek bıçağıyla gerçekleştirilen saldırıda ikisi ağır 14 kişi yaralandı. 12 yolcunun ise hafif yaralandığı belirtiliyor.

Saldırganın Alman polisi tarafından gözaltına alındığı da iddialar arasında.

Görgü tanıklarına göre, saldırı esnasında birçok yolcu, canını kurtarmak için otobüslerin pencerelerinden atladı.

Alman polisi saldırının gerçekleştiği bölgeyi kordon altına aldı.

(NTV)