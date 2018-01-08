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Almanya’da Ren Nehri taştı

Almanya’nın Köln kentinde aşırı yağışlardan dolayı yükselen nehir suları su baskınlarına yol açtı.

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Ülkenin batısında yer alan Ren Nehri'nin yükselmesinden dolayı su baskınları meydana geldi. Nehir etrafında yaşayanlar endişelerini dile getirirken, Meteoroloji yetkilileri yükselmeye devam edecek olan Ren Nehri'nin seviyesinin 8 metre 77 cm'e ulaştığını bildirdi.

 

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