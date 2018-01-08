Almanya’da Ren Nehri taştı

Ülkenin batısında yer alan Ren Nehri'nin yükselmesinden dolayı su baskınları meydana geldi. Nehir etrafında yaşayanlar endişelerini dile getirirken, Meteoroloji yetkilileri yükselmeye devam edecek olan Ren Nehri'nin seviyesinin 8 metre 77 cm'e ulaştığını bildirdi.