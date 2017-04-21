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Almanya'da silahlı banka soygunu: 2 kişi rehin

Almanya'da bulunan bir bankada silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunduğu belirtildi

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Almanya'nın Waldshut kasabasındaki bir bankaya silahlı bir soyguncu girdi.
 
Saldırganın iki kişiyi rehin tuttuğu belirtildi. 
 
Polisle, soyguncu arasında silahlı çatışma yaşandığı belirtilirken, polis yetkilileri saldırganın yaralanmış olabileceğini söyledi.

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