Almanya'da silahlı banka soygunu: 2 kişi rehin
Almanya'da bulunan bir bankada silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunduğu belirtildi
Almanya'nın Waldshut kasabasındaki bir bankaya silahlı bir soyguncu girdi.
Saldırganın iki kişiyi rehin tuttuğu belirtildi.
Polisle, soyguncu arasında silahlı çatışma yaşandığı belirtilirken, polis yetkilileri saldırganın yaralanmış olabileceğini söyledi.
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