Almanya'da silahlı banka soygunu
Almanya'da bulunan bir bankada silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunduğu belirtildi
Almanya'nın Waldshut kasabasındaki bir bankaya silahlı bir soyguncu girdi.
Bugün öğleden sonra meydana gelen soygunda polis bankakının etrafını sardı.
Polisle, soyguncu arasında silahlı çatışma yaşandığı belirtilirken, polis yetkilileri saldırganın yaralı olarak gözaltına aldı. Soyguncu hastaneye kaldırıldı. Bankada saklanan iki çalışan da güvenli bir şekilde tahliye edildi.
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