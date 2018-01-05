Almanya’da skandal! Başörtülü çıplak kadın heykeli yeniden ortaya çıktı

Almanya’nın Hamburg kentindeki “Hamburger Kunsthalle” adlı Sanat Galerisi’nde sergilenen başörtülü ve çıplak kadın heykeli tepki çekiyor. Galeride çalışan Almanlar tarafından “Ayşe” adı takıldığı skandal heykele Türk ve Müslümanlar tepki gösterirken, heykelin bir an önce müzeden kaldırılmasını istediler. Olaf Metzel (65) imzasını taşıyan ve “Türkish Delight-Türk Lokumu” adı verilen heykel, müzenin 3. katında, “Galerie der Gegenwart” bölümünde Alster Gölü ile G20 zirvesinde Merkel ile Erdoğan’ın ilk görüşmeyi yaptığı Atlantik Hotel’e bakan tarafta sergileniyor.

2007 yılında Viyana’da büyük tartışmalara neden olan ve başörtülü çıplak Türk kadınını tasvir eden “Turkish Delight” adlı bronz heykelin şimdi de Hamburg’da sergilenmesi Müslüman ve Türklerin huzurunu kaçırdı. Heykelin başında bir güvenlik görevlisi bulunurken, tamamen çıplak olan ve kafasında başörtülü olarak Müslümanları ve Türkleri provoke eden heykelin, Noel öncesi müzede sergilenmeye başlandığı öğrenildi. Başörtülü ve çıplak kadın heykeli, özellikle Müslüman ziyaretçilerin “Müslümanlığa hakaret” gerekçesiyle tepkisine neden olurken, “Utanç heykeli bir an önce sergiden kaldırılsın” talebinde bulundular.

İlk kez Belgrad’da 2006 yılında sergilenen tartışmalı heykel, çağdaş sanat koleksiyonuna ilgi duyan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç tarafından o tarihlerde satın alındığı öğrenildi. Beş farklı versiyonu bulunan ve 2007 yılında Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir üniversitenin bahçesinde sergilenen bronz heykel büyük tepkilere neden olmuş ve kimliği belirsiz kişiler tarafından iki kez tahrip edilmişti. Provokasyon heykeli ön plana çıkaran çalışmalarıyla tanınan Alman heykeltıraş Olaf Metzel, heykelinin yanlış anlaşıldığını savunarak, basında çıkan haberlerde heykelinde Türk kadınına dair özellikleri vurgulamak istediği sözleriyle sözde sanat eserini savunuyor. Asıl sorulması gereken şeyin ifade özgürlüğü ile sanat özgürlüğünün sınırının nerede sona erdiği olduğunu söyleyen Metzel, düşüncelerin sınırsız ifade edilebileceği bir kültürde yaşadıklarını, heykelde Doğu ile Batı arasındaki ilişkilerde tutarsızlığı sorgulamak istediğini dile getiriyor.

Ayrıca çıplak çocuk heykelleri ile çıplak çocuk resimlerinin de yer aldığı Hamburg Sanat Galerisi’nde sergilenen eserler arasında, üzerinde yasaklı Hitler sembollerinin yer aldığı kar maskesi ve gamalı haç yer alan bayrak da yer alıyor.