Almanya'da şoke eden tehdit: Erdoğan'a karşı olduğunu beyan etmezsen kovulursun!

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı küçük bir kent olan Stadtoldendorf'un Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) fahri belediye başkanı Helmut Affelt kentin entegrasyon görevlisi ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Esin Özalp'ı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olduğunu beyan etmemesi durumunda görevden azletmekle tehdit etti.

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Stadtoldendorf'un da dahil olduğu Esschershausen-Stadtoldendorf idari bölgesinin resmi belediye başkanı Wolfgang Anders, Affelt'in entegrasyon görevlisi Özalp'tan en kısa zamanda Erdoğan'a yakınlık duymadığını kamuoyuna duyurmasını talep ettiğini doğruladı.

KADIN TALEP KARŞISINDA ŞOKA UĞRADI

Yıllardır gönüllü olarak göçmen ve mültecilerin sorunlarıyla ilgilenen iki çocuk annesi Esin Özalp, kamu yayıncılık kuruluşu NDR televizyonuna Affelt'in kendisine yazdığı e-postayı göstererek, belediye başkanından gelen yazılı talebi okuyunca gözlerine inanamadığını söyledi. (Deutsche Welle)