Almanya'da Süryani kilisesine saldırı
Köln'de, üyelerinin çoğunluğu Mardinli ve Adıyamanlı olan Süryani kilisesine saldırı gerçekleştirildi.
- AA
Almanya'nın Köln kentinde Süryani-Ortodoks cemaatine ait "St. Simon Zaite" kilisesinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya maruz kaldığı bildirildi.
Chorweiler semtinde bulunan ve üyelerinin çoğunluğu Mardinli ve Adıyamanlı olan kiliseye 3 Nisan gecesi düzenlenen saldırı sonucu kilisenin camları kırıldı, kapısı hasar gördü ve duvarlarında maddi hasar oluştu.
30 yılı aşkın süredir hizmet veren kiliseye son 6 aydır üçüncü kez benzer şekilde saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi.
Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes'in yarın kiliseye ziyarette bulunacağı bildirildi.
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