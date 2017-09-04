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Almanya'da teröristbaşı Öcalan'ın resmini reklam panosuna yansıttılar

Almanya'nın Stuttgart kentinde bir reklam panosuna teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resmi yansıtılarak kara propaganda yürütüldü.

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PKK ve FETÖ terör örgütlerine her fırsatta kucak açıp koruma altına alan Almanya'da yeni bir skandal daha yaşandı. Stuttgart kentinde bir binada yer alan reklam panosuna teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resmi yansıtıldı. "Öcalan için özgürlük" yazan ekranda terör örgütünün kara propagandası yürütüldü.
 
Alman gazeteci Martin Lejeune'nun Twitter hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüleri izleyen birçok sosyal medya kullanıcısı olaya sert tepki gösterdi.
 
ALMAN POLİSİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
 
Öte yandan skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Stuttgart polisi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, görüntülerin panoya nasıl yansıtıldığının henüz bilinmediği ve yaşananlarla alakalı soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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