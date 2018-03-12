Almanya'da Türk Kültür Ocağı'na molotoflu saldırı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Ahlen kentindeki Türk Kültür Ocağı'na sabaha karşı molotoflu saldırı düzenlendi.
- AA
Yerel basının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yerel saatle 3.30 sularında düzenlenen saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmadı ancak binada maddi hasar oluştu.
Saldırının ardından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye gelmeden önce çevre sakinleri tarafından söndürüldü.
Olay yerine gelen polis, derneğin bulunduğu Rottmann Caddesi'ni bir süre trafiğe kapatarak inceleme yaptı.
İnceleme sonucu kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
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