Almanya’da Türkler sandık başında

Sarıkaya, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya başta olmak üzere Batılı ülkelerin Türkiye'deki seçimlere yönelik tavrını eleştirerek, vatandaşın bu çifte standartlı tutuma karşı en güzel cevabı sandıkta vereceğini söyledi.

Sırakaya, "Bu süreç içerisinde Avrupa'daki vatandaşlarımızı bilinçlendirme noktasında sadece sadece AK Parti'ye engel konulurken, propaganda yapmaları için kimi siyasi partilere ise her türlü platform oluşturuldu. Özellikle PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan partilere her türlü çalışma zemininin teşvik edildiği bir süreci yaşadık." dedi.

Sırakaya, bu oyunu gören vatandaşın en iyi cevabı sandıkta vereceğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın tüm bu yaşanan süreçlerle birlikte bu oyunu görüp oylarını ona göre vereceklerini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Seçimlerde bir öncekine oranla katılımın artmasını ümit ettiklerini dile getiren Sırakaya, "Önümüzdeki süreç içerisinde, bir önceki referandumda kullanılan yüzde 47,91'lik katılım oranının üzerine çıkacağını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yurtdışı seçim beyannamesi olan tek partinin AK Parti olduğuna işaret eden Sırakaya, şunları kaydetti:

"Özellikle yeni neslimizin aidiyet bilincini geliştirme noktasında gayreti olan tek siyasi partiyiz. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve dil konusunda çalışma yürüten, TRT Türk'ün yeniden yapılandırılıp bir diaspora televizyonu haline gelmesi noktasında düşüncesi olan siyasi partiyiz."

Almanya'daki seçmenler, 7-19 Haziran tarihlerinde yerel saat ile 09.00-21.00 arasında istedikleri başkonsoloslukta randevu almaksızın oylarını kullanabilecek.