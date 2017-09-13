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Türk vatandaşlarının iltica taleplerini değerlendiren Almanya 8 bin 547 başvurunun 5 bin 40'ını reddetti

Almanya’da Türklerin iltica taleplerinin çoğunluğunun reddedildiği bildirildi.

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Tagesspiegel gazetesinin haberinde, Federal Göç ve Mülteci Dairesinin (BAMF) ocak-ağutos döneminde 8 bin 547 Türk vatandaşının iltica talebini değerlendirdiği, başvurularının dayanağı olmadığı gerekçesiyle bunlardan 5 bin 40’ını reddettiği belirtildi.

Haberde, BAMF'ın reddetme sebeplerine ilişkin açıklama yapmadığı, her başvurunun tek tek incelendiğinin ifade edildiği aktarıldı.

Bazı eyaletlerin Türk vatandaşlarını Türkiye’ye sınır dışı ettiği kaydedilen haberde, Berlin eyaletinin bu yıl 4, Saksonya’nın da 2 kişiyi Türkiye’ye geri gönderdiği bildirildi.

Haberde, yabancılar kütüğünde 31 Ağustos itibarıyla 6 bin 784 Türk vatandaşının sınır dışı edilmeleri gerektiğinin yer aldığı kaydedildi.

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