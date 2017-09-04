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Almanya'da Türklerin yaşadığı bölgede yangın: 2 ölü, 10 yaralı!

Almanya'nın Duisburg şehrinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Meiderich semtinde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletine bağlı Duisburg şehrinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Meiderich semtinde 19 kişinin yaşadığı apartmanda yangın çıktı. Yangında, 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ağır yaralandı.

Türk, Polonyalı ve Romenlerin ikamet ettiği binada gece yarısında çıkan yangın itfaiyenin saatler süren çalışmaları sonucu söndürülebildi.

Mahalle sakinleri itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarında yavaş çalıştıkları iddiasıyla tepki gösterdi.

Yangının tartışma iki şahıstan birinin apartmanı kundaklaması sonucu çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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