Almanya’daki camilerde teröre karşı nöbet
Terör örgütü PKK/YPG’nin Almanya’daki camilere yönelik saldırılarını güvenlik birimlerinin engellememesi üzerine Türkler güvenli ibadet için nöbet tutmaya başladı
Almanya'da son zamanlarda artan cami saldırılarına karşı Türkler harekete geçti. Alman devletinin camileri yeterince korumadığını savunan Almanya'daki Türk vatandaşlar, Müslümanların güvenli bir ortamda dini ibadetlerini yerine getirmeleri için sabaha kadar 'teröre karşı nöbet' tutulsun çağrısında bulundu.
'CAMİLERİ BİZ KURDUK
Türk partisi Alman Demokratler Birliği (Allianz Deutscher Demokraten/ AD-D) Genel Sekreteri Halil Ertem, 'nöbetteyiz' etiketiyle paylaştığı videoda Almanya'daki Müslümanlara çağrıda bulunarak, şunları kaydetti: "Bu camiler çocuklarımızın rızkıyla kuruldu. 30 sene önce biz bodrum katlarında ibadet ederdik. Hepimizin maddi manevi desteğiyle bu camilerimiz kuruldu. Emeğimizi bir şişenin içerisine doldurulmuş benzinle yok ettirmeyelim."
POLİSE GÜVEN YOK
Camilerin boş bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Ertem, ramazanda olduğu gibi iftardan sabaha kadar camiler nasıl doluysa ve cumaları nasıl kalabalıksa, şimdi de camilerin önünde nöbet tutulması gerektiğini vurguladı. Ertem, "Alman polisine maalesef güvenimiz yok. En azından üç-dört kişi caminin önünde dursun ki kundaklama olmasın" diye konuştu.
ALMANYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİNE NOTA
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önünce çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir" demişti. Konuya ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak gerekli uyarılar yapılmış ve nota verilmişti.
Kaynak: SABAH
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