Almanya'daki Düsseldorf Merkez Camisi'nde çocuklar dini mabetleri maketlerini yaparak öğrendi

Almanya'nın Düsseldorf kentinde, çocukların İslam dini ve mabetlerini tanımaları amacıyla düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı (DİTİB) Düsseldorf Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, 5-10 yaş grubu kız öğrenciler, büyük bir titizlikle Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'nın kartondan maketlerini yaptı.

Caminin din görevlisi Aycan Bellikli, öğrencilerin İslam dini ve mabetlerini yakından tanımaları için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin böylece hem sosyalleştiklerini hem de yaptıklarını anlatırken kendilerini daha iyi ifade edebilme yeteneğinin geliştiğini dile getiren Belikli, "Verdiğimiz din dersleri kapsamında önce Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’nın maketini yaparak mescitlerimizi tanıttık. Büyük bir zevkle geçen ders saatlerimizde çocuklarımız eğlenceli bir ortamda öğrenim görme fırsatını buluyorlar." dedi.

"Ağaç yaş iken eğilir." diyen Belikli, etkinliğe gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.