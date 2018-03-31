Terör örgütü PKK Almanya'daki sözde yasağı LGBT kılıfıyla aşıyor

Son olarak Stuttgart (Königs Strasse) Kral Yolu caddesinde, teröristbaşı ve PKK paçavralarının taşındığı bir gösteri yapıldı. Resmi olarak PKK'ya izin verilmediği için, iznin LGBT gösterisi olarak alındığı görüldü. Açılımı lezbiyen, gay, biseksüel ve transeksüel kelimelerinin baş harflerinden oluşan LGBT'nin, teröristlerin yeni kalkanı olduğu anlaşılıyor.

"LEZBİYENLİK İÇİN APO'YA HÜRRİYET"

LGBT'nin bayrakları altında gerçekleştirilen yürüyüşü, terör örgütü MLKP militanlarının yanısıra Gay Sırp ve Gay Yunanlıların da desteklediği göze çarpıyor. Asıl ilginç olan ise, kalabalıkta taşınan bazı pankartlar. Bu pankartların üzerinde, "Gay Apo'ya özgürlük" ve "Lezbiyenlik için Apo'ya hürriyet" yazılı dövizler de dikkat çekiyor.

MASKELERİ BARIŞ!

"Dünya barışı" maskesi ile, Lezbiyen ve Gay bayraklarındaki benzerlikten yararlanarak yapılan protestolarda, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e getirdiği huzur protesto ediliyor. Türkiye'nin kararlı duruşu ve başarılı harekatlarıyla bölgede etkisiz hale getirilen teröristlerin son sığınağı olarak LGBT ve GAY'lar kaldı. (SABAH)