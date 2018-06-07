Almanya'daki Türkler sandık başında

Seçmenler, sandıkların kurulduğu 13 kentte oy verme işlemine TSİ 10.00’da başladı.

Başkent Berlin’de vatandaşlar oylarını kullanmak için Türkiye’nin Berlin Başkonsolosluğunun önüne erken saatlerde gelmeye başladı ve seçim merkezinin girişinde sıra oluşturdu.

Seçmenler, başkonsolosluğun bahçesinde yerleştirilen ve içinde oy sandıklarının bulunduğu konteynerler de oylarını verdi.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da burada eşi Berna Aydın ile oyunu kullandı.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oylarımızı kullandık. Seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Bu seçimde de yurt dışında seçim sandıklarının kurulduğunu belirten Aydın, "Bütün vatandaşlarımızı bu demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum. Oy kullanmada yaşanılabilecek yoğunluk ve sıkışıklıklardan dolayı vatandaşlarımıza oylarını kullanmayı son güne bırakmamalarını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Aydın, bundan önce yapılan 4 seçimde olduğu gibi bu seçimlerin de rahat, sakin ve huzurlu bir ortamda geçmesi için her türlü tedbirin alındığını ifade ederek, bu süreçte Alman makamlarına iş birliği ve sağladıkları destekten dolayı teşekkür etti.

Bu sabahtan itibaren Almanya’da vatandaşların 13 şehirde oy kullanılmaya başladığına işaret eden Aydın, 19 Haziran’a kadar sandıkların her gün sabah 09.00-21.00 saatlerinde açık kalacağını ve vatandaşların kurulan seçim merkezlerinde oyları kullanabileceklerini kaydetti.

Bir gazetecinin, Türk partilerinin Almanya’da miting ve propaganda yapma konusunda sıkıntı yaşamasına ilişkin bir soru üzerine Aydın, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl Alman makamları seçimlerden 3 ay öncesinden itibaren Almanya’da AB üyesi olmayan ülkelerin seçim kampanyası yapmalarına büyük ölçüde sınırlama getirdi. Biz bu sınırlamanın parti ayrımı gözetilmeksizin bütün siyasi partilere eşit ve aynı koşullarda uygulanmasını beklediğimizi çeşitli vesilelerle Alman muhataplarımıza aktardık, aktarmaya da devam ediyoruz."

Aydın, Alman makamlarının da kendilerine bu sınırlamanın bütün partiler için geçerli olduğunu söylediklerini aktararak, "Ancak uygulamada bazı farklılıkların olduğunu da görüyoruz. Bunları da kendilerinin dikkatlerine getiriyoruz. Onlar da bu tür sınırlamanın delinmesi girişimlerine izin vermeyeceklerini bize söylüyorlar." dedi.

Almanya'da Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluklarına ait seçim merkezlerinde, oy verme işlemleri gerçekleştiriliyor.