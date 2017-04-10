Almanya'dan 200'ü aşkın kişi terör örgütü YPG saflarına katıldı
Federal İçişleri Bakanlığı, 200'ü aşkın kişinin terör örgütü YPG saflarına katıldığını açıkladı.
- DHA
Almanya'dan terör örgütü DEAŞ saflarına katılanların sayısının 2015 verilerine göre 800 dolayında olduğu biliniyor. Almanya'dan DEAŞ'a katılanların dışında, çok sayıda kişinin de terör örgütü PYD/YPG saflarında yer almak için Suriye´ye gittiği açıklandı. Federal İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 69´u Alman vatandaşı olmak üzere, 204 kişi gönüllü olarak Suriye´deki bu terör gruplarına katıldı.
Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin hükümetin Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke´nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberde, 2013 yılından bu tarafa terör örgütü PYD/YPG'ye katılanların 102´sinin (43´ü Alman vatandaşı) tekrar Almanya´ya döndüğü bilgisi yer aldı. Çatışmalarda üç Alman vatandaşı öldü. Bu sayılara Irak´taki Peşmerge güçlerine katılanlar dahil olmadığı bildirildi.
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