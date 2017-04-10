Almanya'dan 200'ü aşkın kişi terör örgütü YPG saflarına katıldı

Almanya'dan terör örgütü DEAŞ saflarına katılanların sayısının 2015 verilerine göre 800 dolayında olduğu biliniyor. Almanya'dan DEAŞ'a katılanların dışında, çok sayıda kişinin de terör örgütü PYD/YPG saflarında yer almak için Suriye´ye gittiği açıklandı. Federal İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 69´u Alman vatandaşı olmak üzere, 204 kişi gönüllü olarak Suriye´deki bu terör gruplarına katıldı.

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin hükümetin Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke´nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberde, 2013 yılından bu tarafa terör örgütü PYD/YPG'ye katılanların 102´sinin (43´ü Alman vatandaşı) tekrar Almanya´ya döndüğü bilgisi yer aldı. Çatışmalarda üç Alman vatandaşı öldü. Bu sayılara Irak´taki Peşmerge güçlerine katılanlar dahil olmadığı bildirildi.