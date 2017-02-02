Almanya'dan 45 AP vekiline tatil kıyağı
Yeni bir ekonomik krizin kapısını çaldığı, bir çok uluslararası firmasının üst üste zarar açıklamaya başladığı Almanya'da yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Ekonomik krizin hükümet tarafından sık sık dile getirildiği 2015 yılında 45 AB Parlamentosu vekilinin yaptığı ve toplamda tutarı 1 milyon Euro'nun üstünde olan 1 günlük gezinin tüm masraflarının Almanya tarafından ödendiği anlaşıldı.
Deutsche Bank'ın 1,4 Milyar Euro zarar açıklamasının ve otomobil sektörünün dev ismi Volkswagen'in gaz emisyon testlerinde hile yaptığını kabul ederek milyarlarca euro ceza ödemek zorunda kalmasının ardından ekonomi yönetimi açıkça tartışılmaya başlanan Alman hükümeti yeni bir skandalla karşı karşıya.
Bild Gazetesi'nin haberine göre 2015 yılında 45 AB Parlamentosu vekilinin Fiji Adaları'nda günübirlik yaptıkları tatilin faturasını Almanya ödedi. Bu günübirlik seyahatin toplam maliyeti ise 1 milyon Euro'nun üstünde.
2015 yılının Alman Hükümeti'nin ülkedeki zenginlerin daha fazla vergi vermesi gerektiği konusunu bile gündeme getirdiği bir dönem olduğunu hatırlatan gazete, bu harcamaların Merkel yönetiminin başını daha çok ağrıtacağını iddia etti.
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