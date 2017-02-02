Almanya'dan 45 AP vekiline tatil kıyağı

Deutsche Bank'ın 1,4 Milyar Euro zarar açıklamasının ve otomobil sektörünün dev ismi Volkswagen'in gaz emisyon testlerinde hile yaptığını kabul ederek milyarlarca euro ceza ödemek zorunda kalmasının ardından ekonomi yönetimi açıkça tartışılmaya başlanan Alman hükümeti yeni bir skandalla karşı karşıya.

Bild Gazetesi'nin haberine göre 2015 yılında 45 AB Parlamentosu vekilinin Fiji Adaları'nda günübirlik yaptıkları tatilin faturasını Almanya ödedi. Bu günübirlik seyahatin toplam maliyeti ise 1 milyon Euro'nun üstünde.

2015 yılının Alman Hükümeti'nin ülkedeki zenginlerin daha fazla vergi vermesi gerektiği konusunu bile gündeme getirdiği bir dönem olduğunu hatırlatan gazete, bu harcamaların Merkel yönetiminin başını daha çok ağrıtacağını iddia etti.