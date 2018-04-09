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Almanya'dan Esed’e kınama

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Esed rejiminin Duma'ya düzenlediği saldırıda kimyasal silah kullanılmasını kınadı.

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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Duma’ya yapılan kimyasal silah saldırısının arkasında Esed rejiminin olduğuna dair işaretler olduğunu söyledi. Rejimin kimyasal silah kullanmış olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Seibert, "Hükümet bu yeni zehirli gaz kullanımını şiddetle kınıyor. Rejimin eylemleri tiksindirici olmakla beraber insanlık onurunu hiçe sayıyor. Şam, uluslararası hukukun en temel ilkelerini ihlal etmektedir'' dedi.  

Seibert, zehirli gaz kullanımından sorumlu olanlardan hesap sorulması gerektiğini de belirtti.

 

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