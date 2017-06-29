Almanya: Erdoğan’ın G-20 Zirvesi dışında kamuoyu karşısına çıkması uygun olmaz
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 zirvesi için Almanya ziyareti öncesinde konuşma yapmak için ülkeye resmi olarak başvuruda bulunduğunu açıkladı. Gabriel “Erdoğan’ın G-20 Zirvesi dışında kamuoyu karşısına çıkması, iki ülke arasındaki tansiyon göz önünde bulundurulursa uygun olmaz” dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Rusya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi vesilesiyle Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik düzenlemek için resmi başvuru yaptığını açıkladı.
Gabriel, "Dün Türkiye'den Türk Devlet Başkanı Erdoğan G20 zirvesi çerçevesinde vatandaşlarına konuşmak istediği için resmi bir başvuru aldık" dedi.
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