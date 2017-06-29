Almanya: Erdoğan’ın G-20 Zirvesi dışında kamuoyu karşısına çıkması uygun olmaz Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 zirvesi için Almanya ziyareti öncesinde konuşma yapmak için ülkeye resmi olarak başvuruda bulunduğunu açıkladı. Gabriel “Erdoğan’ın G-20 Zirvesi dışında kamuoyu karşısına çıkması, iki ülke arasındaki tansiyon göz önünde bulundurulursa uygun olmaz” dedi.