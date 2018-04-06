Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Breul: Gazze'deki olayları büyük dikkatle ve endişe duyarak izliyoruz

Breul, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, gösterilerde gerçek mermilerle müdahalelere genel olarak karşı olduklarını belirten Breul, İsrail'in göstericilere karşı orantılı müdahalede bulunmasını beklediklerini ifade etti.

Breul, "Gazze'deki olayları büyük dikkatle ve endişe duyarak izliyoruz." diye konuştu.

Bölgedeki tüm tarafları gerginliğin azaltılması yönünde çaba harcamaya çağıran Breul, "Elbette düşünce özgürlüğü ve barışçı şekilde gösteri hakkı vardır. Ancak bu hak da suistimal edilmemelidir." dedi.

Gazze'deki güvenlik güçlerinin sınır ihlalleri yapılmamasına dikkat etmesi gerektiğini, İsrail'in de sınır güvenliğini sağlama hakkı olduğunu ifade eden Breul, "Ancak bu orantılı olmalıdır. Göstericilere ateş edilmemesi gerekir. Gazze'de çok sayıda yaralı bulunduğu yönünde haberler olduğu için bunu çok açık şekilde ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

Ölen ve yaralanan insanların sayısının çok fazla olması sebebi ile göstericilere yapılan müdahalenin orantılı olmadığının anlaşıldığını kaydeden Breul, "Bu olayların araştırılmasını bekliyoruz." dedi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 22 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.