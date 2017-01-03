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Almanya’dan gerici adım!

Almanya'da bir süredir hem sosyal hayatı hem de siyasi gündemi meşgul eden kadınlara yönelik taciz vakalarındaki artış hükümeti yeni arayışlara itti. Almanya siyaseti kadınlara özel alanlar kurulmasını konuşmaya başladı.

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Alman Bild Gazetesi'nin haberine göre son dönemde kadınlara yönelik taciz vakalarındaki gözle görülür artış Merkel hükümetini harekete geçirdi. Özellikle akşam saatlerinden itibaren kadınların belirli yerlerde kendilerini güvende hissetmediklerinin belirtildiği haberde kadınlara özel alanların kurulmasının gündeme alındığı ifade edildi. 
 
ALMANYA'DA TACİZ OLAYLARINDA PATLAMA YAŞANIYOR
 
Almanya'da sadece bu yıl, Noel kutlamaları için kurulan panayırlar ve yılbaşı gecesi düzenlenen partilerde 1000'den fazla taciz olayı yaşandı. Şikayetleri değerlendiren polis 225 tacizciyi gözaltına aldı.
 
Adeta tacizler ülkesi haline gelen Almanya'da hükümet yetkilileri, kadınlar için özel eğlence alanları ve akşam saatlerinden sonra sadece kadınların girebileceği sosyal alanlar kurulmasını değerlendirmeye başladı. 
 

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