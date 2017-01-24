Almanya'dan İsrail'e eleştiri
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusunda 566 yeni konut inşasına onay vermesini endişeyle takip ettiklerini duyurdu.
- AA
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusunda 566 yeni konutinşasına onay vermesini endişeyle takip ettiklerini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, bu kararın İsrail'in yeni yerleşim birimleri inşası tartışmalarına denk gelmesinin zamanlamasına dikkat çekildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Bu gelişmeyi büyük bir endişeyle takip ediyoruz ve duruşumuzu tekrar tekrar açıkça ifade ediyoruz, Kudüs'ün doğusu dahil yeni yerleşim birimleri inşası uluslararası hukukun ihlalidir. Böylece İsrail ile Filistin arasındaki iki devletli çözümün temellerini oluşturacak müzakereleri ve kalıcı barışı tehlikeye sokmaktadır.''
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