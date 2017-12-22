Almanya'dan Kudüs açıklaması: BM kararında daha önce açıkladığımız pozisyonumuzun altını çizdik
Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının kabul edilmesini neden desteklediklerini açıkladı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Kudüs'ün statüsü iki tarafça (İsrail ve Filistin) açıklığa kavuşturulmalıdır. Dışarıdan bir çözüm öngörülmemelidir. Biz bu nedenle BM kararında daha önce açıkladığımız pozisyonumuzun altını çizdik'' ifadesi kullanıldı.
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