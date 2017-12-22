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Almanya'dan Kudüs açıklaması: BM kararında daha önce açıkladığımız pozisyonumuzun altını çizdik

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının kabul edilmesini neden desteklediklerini açıkladı.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Kudüs'ün statüsü iki tarafça (İsrail ve Filistin) açıklığa kavuşturulmalıdır. Dışarıdan bir çözüm öngörülmemelidir. Biz bu nedenle BM kararında daha önce açıkladığımız pozisyonumuzun altını çizdik'' ifadesi kullanıldı.
 

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Ali aksoy22.12.2017 14:43
Hey,almanya uyanbabaya geldik dünyanin en zengin devletisin,6000 milyar nakit,borsa,emlak bunlara dahil,kişibaşi geliri vatandaşlarin,40 veya 50 yuro!sebeb oldugun,ortadogunun tek sorumlusu sensin,yahudileri islam aleminin basina bela ettin!buna ragmen yahudiye para ve silah vererek,durumunu ilerde ödeyemeyecek bir duruma getiriyorsun.
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