Almanya'dan Kudüs açıklaması: BM kararında daha önce açıkladığımız pozisyonumuzun altını çizdik

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Kudüs'ün statüsü iki tarafça (İsrail ve Filistin) açıklığa kavuşturulmalıdır. Dışarıdan bir çözüm öngörülmemelidir. Biz bu nedenle BM kararında daha önce açıkladığımız pozisyonumuzun altını çizdik'' ifadesi kullanıldı.