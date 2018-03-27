Almanya'dan Puigdemont’un tutukluluk süresine uzatma

Neumünster Mahkemesi'nde basına kapalı olarak görülen duruşma sonrası basın mensuplarına bilgi veren Savcı Georg-Friedrich Guentge Puigdemont'un "İade süreci devam ediyor. Bundan sonra iadenin yasalara uygun olup olmadığı incelenecek" dedi.

Başsavcı vekili Ralp Döpper 30 Mart'ta başlayacak Paskalya yortusu tatilinden önce Puigdemont'un iadesine dair bir kararın beklenmemesi gerektiğini kaydetti.