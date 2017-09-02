Almanya'dan skandal karar: Türkiye'nin FETÖ üyelerinin mal varlığının dondurulması talebini reddetti
Spiegel dergisinin haberine göre Berlin yönetimi, Türkiye'nin Nisan ayında ilettiği Almanya'daki FETÖ üyelerinin mal varlığının dondurulma talebini reddetti.
FETÖ destekçisi Almanya Türkiye ile ilişkileri germeye devam ediyor. Ülkemize teröristleri iade etmemekte, onları korumakta direten Berlin yönetimi FETÖ'cüler hakkında skandal bir karara daha imza attı.
Almanya, Türkiye'nin FETÖ'cülerin varlıklarını dondurma talebini resmi olarak reddetti. Spiegel'in haberine göre ismini vermek istemeyen bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Türkiye, Nisan ayında 80 kişilik bir listeyle birlikte Almanya'dan FETÖ mensuplarının malvarlığının dondurulması talebinde bulunmuştu.
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