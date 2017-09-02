Almanya'dan skandal karar: Türkiye'nin FETÖ üyelerinin mal varlığının dondurulması talebini reddetti

FETÖ destekçisi Almanya Türkiye ile ilişkileri germeye devam ediyor. Ülkemize teröristleri iade etmemekte, onları korumakta direten Berlin yönetimi FETÖ'cüler hakkında skandal bir karara daha imza attı.

Almanya, Türkiye'nin FETÖ'cülerin varlıklarını dondurma talebini resmi olarak reddetti. Spiegel'in haberine göre ismini vermek istemeyen bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Türkiye, Nisan ayında 80 kişilik bir listeyle birlikte Almanya'dan FETÖ mensuplarının malvarlığının dondurulması talebinde bulunmuştu.