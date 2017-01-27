Almanya'dan yeni rezalet! Can Dündar'ı bu kez adli yıl töreninde ağırladılar

Önce belgesellere sarıldı! Ardından gazeteciliğe merak sardı! Ancak asıl işi vatanını satmaktı. Gazetecilik dışında her şeyi yaptı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün emrinden çıkmadı. Çalıştığı Cumhuriyet gazetesinde devleti karalayan haberler yaptı. Casuslukla suçlandı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak o Almanya'ya kaçtı. Almanya, Can Dündar'ı bağrına bastı! Hatta ona geçici pasaport çıkarttı. Dündar bununla da kalmadı. Berlin'de bir haber portalı açıp yine yalanlar hazırladı.

HAYRANLARI BİTMİYOR

Dündar'ın yanında Hayko Bağdat ile Markus Grill ve David Schraven adlı iki Alman da vardı. Tüm bu hainlik devam ederken Can lobisi yine büyük bir skandala imza attı. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Dündar'ı adli yılın açılış törenine çağırdı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Heiko Maas bu davet için gerekçe olarak da "Türkiye'de demokrasi ve basın özgürlüğüne verdiği önem için Dündar'ı çağırdım" yalanını attı. Dündar da koşa koşa önceki gün bu davete katıldı. Mikrofonu eline aldı. Ülkesini karaladı..

BÜYÜK ACI YAŞIYORMUŞ

Alman savcıları, hakimleri ve avukatları ise Dündar'ın bu açıklamalarını ayakta dinleyip ihanete katıldı. Dündar ise sosyal medyada cirit atıp "Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas'ın davetiyle adli yıl açılış töreninde konuştum. Alman hukukçulara adaletsiz kalmanın acısını anlattım" şeklinde küstah açıklamalar yaptı. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas'ın gazeteci Can Dündar'ı yeni yıl resepsiyonuna konuşmacı olarak davet etmesi ise Türkiye'nin sert tepkisine yol açtı. Ankara diplomatik girişimde bulunarak duyulan rahatsızlığı Alman makamlarıyla paylaştı. (Takvim)