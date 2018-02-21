Almanya'nın Krefeld kentine modern cami projesi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'nin proje sorumlusu Erdinç Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir merkezinde gerçekleştirecekleri bu projenin yaşlı ve engelliler için özel olarak tasarlandığını söyledi.

Sezer, alınan izne göre 26 metre yükseklikte olacak caminin minare yükseliğinin 38 metre, kubbe çapının 19 metre ve avlu büyüklüğünün ise 1100 metrekare olacağını belirtti.

Projeye 2014'te başladıklarını dile getiren Erdinç Sezer, cami projesi hakkında şu bilgileri verdi:

"İnşaat izni için 2016 yılının Kasım ayında müracatta bulunduk. İzni ise Aralık 2017'de aldık. 560 kişinin aynı anda ibadet edebileceği camimizin 340 metrekare toplantı salonu, 8 odası, kütüphane ve kıraathanesi olacak. Şehir merkezine 2 dakikalık mesafede bulunan camiye araçlarıyla gelen cemaatimiz için ise 51 araçlık otoparkımız hizmet verecek."

Cami inşaatının 2019 yılı ortalarında başlaması öngörülüyor.