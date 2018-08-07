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Almanya'nın Siegburg kentinde çıkan yangında çok sayıda ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Almanya'nın Siegburg kentinde çıkan yangında 8 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, evlerde yaşayan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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Yangının Köln'den Frankfurt'a giden bir hızlı trenden çıkan  kıvılcımın, aşırı sıcak havanın etkisiyle evlere sıçraması sonucu çıktığı  düşünülüyor.
 
Olayda polis kaynaklarına göre 40 kişi, itfaiyeye göre ise 12 kişi  yaralandı.
 
Yangın sonucu Köln ile Frankfurt arasında demiryolu ulaşımının durduğu  kaydedildi.
 
Yangının kontrol altına alındığı ve ardından hasar tespit  çalışmalarının başladığı belirtil

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