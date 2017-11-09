Almanya'nın Türkiye hazımsızlığı!

Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'yı telaşlandırdı. En iyi müşterilerinden olan Türkiye'yi kaybetmek ve pazarda yeni bir rakip istemeyen dünyanın en büyük otomobil üretici Almanya, yerli otomobil için karalama çalışması yürütüyor.

DİE WELT: TÜRKİYE PARASINI ÇÖPE ATIYOR

Alman Die Welt Gazetesi, Türkiye'nin yerli otomobil projesiyle parasını çöpe attığını, söz konusu 5 firmanın araç yapım noktasında hiçbir tecrübesinin bulunmadığını iddia etti. Türkiye'nin yerli otomobil üretmesini "intihar etmek" diye niteleyecek kadar ileri giden Die Welt, yaşanılan paniği gözler önüne serdi.

DİE TAGESZEİTUNG: TABUTA BENZİYOR

Türkiye'nin yerli otomobili hakkında bir diğer yorum da Alman Die Tageszeitung Gazetesi'nden geldi. Türkiye'de yerli otomobil hakkında çizilmiş bir karikatürü çarpıtarak yerli otomobili tabuta benzeten ve 5 firmanın o aracın altında ezildiğini iddia eden Alman Gazete tepki topladı.

NÜKLEER ENERJİYE KARŞI DA SAVAŞ AÇMIŞLARDI

Yerli otomobil karşıtlığı, Almanya'nın ilk vukuati de değil. Türkiye nükleer santral hamlesi ile enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için harekete geçtiğinde gene Almanya yerli ve yurt dışında yayın yapan tüm medya kuruluşlarıyla Türkiye karşıtı propaganda başlatmış, Türkiye'nin enerji hamlesini baltalamak istemişti.

Toplam elektrik üretiminin yüzde 16'sını nükleer enerjiden sağlayan ve Avrupa'da çevreyi en çok kirleten 10 kömür santralinden 7'sini barındıran Almanya'nın Türkiye'yi güneş enerjisine yönlendirmesi "en hafif tabirle samimiyetsizce" olarak nitelendirilmişti.

Alman Deutsche Welle, Türkçe yayını üzerinden Türkiye'nin nükleer hamlesini art arda hedef alan tweetleriyle dikkat çekmiş ve Almanya'nın tavrını net bir şekilde gözler önüne sermişti.

Kaynak:SABAH