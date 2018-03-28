Amazonların bazı bölgelerinde 1 milyondan fazla insanın yaşadığı ortaya çıkarıldı

Amazon havzasında daha önce yerleşimin bulunmadığı öngörülen bazı bölgelerde geçmişte 1 milyondan fazla insanın yaşadığı ortaya çıkarıldı.

Exeter Üniversitesinden arkeologlar, Amazonlar'daki yağmur ormanlarında daha önce insan eli değmediği sanılan bazı bölgelerde geçmişte yüzlerce köy bulunduğunu, bu köylerin farklı ırklardan, kendilerine has dilleri olan insanlara ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Geçmişte Amazonlardaki insanların daha çok nehir kenarlarında yaşamayı tercih ettiğini varsayan araştırmaların aksine, yağmur ormanlarının nehirlerden uzaktaki iç bölgelerinde insan yerleşimini gösteren kalıntılar bulundu.

Brezilya'nın yağmur ormanlarının bir kısmına ev sahipliği yapan Mato Grosso eyaletinde bulunan kalıntılar, daha önce yaşamın olmadığına inanılan bölgelerde 1250 ila 1500 yıllarında insanların yaşadığını gösteriyor.

Araştırmacılar, bulunan kalıntılarının bazılarının günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik hendek ve benzeri yapılardan oluştuğunu belirtti.

Garip şekillere sahip diğer kalıntıların ise dini ritüeller için kullanıldığı sanılıyor.

Amazon havzasında insan yaşamının tarihine dair büyük bir boşluğu ortadan kaldıracağına inanılan araştırmada, geçmişte bin ila 1500 köy kurulan bölgede 1 milyondan fazla insanın yaşamış olabileceğine dikkat çekildi.

Araştırmayı yürüten ekipte bulunan Dr. Jonas Gregorio, Amazon havzasının bakir olduğuna dair yanlış bir algı bulunduğunu belirterek, "Bu doğru bir görüş değil. Araştırmamız, büyük nehirlerden uzakta yaşayan insan nüfusunun bilinenden çok daha fazla olduğunu ortaya koydu. Bu insanların çevreyle de etkileşimi olmuş ve bu etkiye dair kalıntıları bugün dahi bulabiliyoruz." diye konuştu.

Amazonların özellikle nehirlerden uzaktaki iç kısımlarının büyük bir bölümünde arkeolojik araştırmalar yapılmadığı için insan yerleşimine ilişkin veri bulunmuyor.